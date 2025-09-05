قوى الأمن عممت صورة المفقود قصي ضاهر

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعو: قصي هايل ضاهر (مواليد عام 2006، سوري) الذي فقد بتاريخ 03-09-2025 في محلة بعبدا.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده الاتصال بمخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 921740-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.