الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة على كافة الأراضي اللبنانية، دهمت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6/9/2025 أحد الفنادق في منطقة جبل لبنان، حيث تم توقيف 11 شخصًا، بينهم سبعة من جنسيات كونغولية وكينية وبنغلادشية وفلبينية، وأربعة لبنانيين هم أصحاب الفندق ومدير الاستقبال وعنصر الأمن (ر.ن - س.ن - ج.أ - و.أ)، وذلك بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل.



وقد ضبطت خلال العملية أسلحة.



وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وختم الفندق بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.