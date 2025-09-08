الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل

أعلنت قيادة الجيش أن "القوات الجوية ستفذ بتاريخي 9 و10/9/2025 ما بين الساعة 7:00 و24:00 من كل يوم، رماية جوية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة - جبيل، يتخللها استعمال صواريخ وأسلحة رشاشة".



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.