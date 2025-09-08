أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "متابعة لجهودها المتواصلة في مكافحة آفة المخدرات، أوقفت مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، السوري (م. ع.)، المطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ، بجرم ترويج المخدرات ضمن منطقة الشمال.



وضبطت بحوزته سلاحاً غير مرخّص، إضافة إلى كميات من مادة الكوكايين، الكريستال، الباز، أقراص الكابتاغون، حشيشة الكيف، ومادة السيلفيا.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".