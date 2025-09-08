قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة

صـدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـلي:



" تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه نحو خلدة)، يوم غدٍ الثلاثاء 9-9-2025، اعتبارًا من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السّير التّالية:



– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة، نحو الأوزاعي.



– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة، الى طريق المطار القديم.



– تحويل السّير القادم من المريجة – الكوكودي نحو أنفاق المطار، إلى طريق المطار القديم.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير".