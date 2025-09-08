الأخبار
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
2025-09-08 | 08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن وجود شبكة تقوم بتسهيل أعمال الدعارة داخل مراكز تدليك، من خلال استغلال عدد من الفتيات في هذا المجال.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل إلى أن المدعو "م. ك." (مواليد عام 1983، لبناني) وهو صاحب مركزَي تدليك في شتورا وزحلة، ويُشتبه بقيامه بتسهيل أعمال الدعارة ضمن المركزَين المذكورَين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتاريخ 01-09-2025، وبعد رصده داخل المركز في شتورا، توجهت قوة من المفرزة إلى المكان، حيث تمكنت من توقيفه، وإلقاء القبص على 6 فتيات من جنسيّات مختلفة (لبنانيّة، سوريّة، وفلبينيّة).
بعد ذلك، انتقلت الدورية إلى المركز الثاني في مدينة زحلة، حيث أوقفت 8 فتيات من جنسيات لبنانية، فلبينية، تايلندية، وسورية، إضافةً إلى شخص آخر.
وبالتّحقيق مع مالك المركز (م. ك.)، اعترف بما نُسب إليه.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُودع المحضر مع الموقوفين والمضبوطات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شتورا
زحلة
توقيف
تدليك
الدعارة
0
أمن وقضاء
2025-08-30
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
2025-08-30
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
0
أمن وقضاء
2025-08-30
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
أمن وقضاء
2025-08-30
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
0
أمن وقضاء
2025-06-28
فوج حرس بيروت يوقف امرأتين تشكلان عصابة لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية
أمن وقضاء
2025-06-28
فوج حرس بيروت يوقف امرأتين تشكلان عصابة لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية
0
أمن وقضاء
2025-09-07
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
2025-09-07
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
0
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
0
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
0
أمن وقضاء
07:36
أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس
أمن وقضاء
07:36
أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس
0
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
0
آخر الأخبار
09:39
الجيش الإسرائيلي: المبنى الذي هاجمناه بغزة استخدمته حماس لنصب معدات استخبارية ونقاط مراقبة
آخر الأخبار
09:39
الجيش الإسرائيلي: المبنى الذي هاجمناه بغزة استخدمته حماس لنصب معدات استخبارية ونقاط مراقبة
0
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
0
آخر الأخبار
10:09
رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست تسفيكا فوغل: سنطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات الإرهابية
آخر الأخبار
10:09
رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست تسفيكا فوغل: سنطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات الإرهابية
0
منوعات
09:04
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
09:04
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
