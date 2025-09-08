بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن وجود شبكة تقوم بتسهيل أعمال الدعارة داخل مراكز تدليك، من خلال استغلال عدد من الفتيات في هذا المجال.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل إلى أن المدعو "م. ك." (مواليد عام 1983، لبناني) وهو صاحب مركزَي تدليك في شتورا وزحلة، ويُشتبه بقيامه بتسهيل أعمال الدعارة ضمن المركزَين المذكورَين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 01-09-2025، وبعد رصده داخل المركز في شتورا، توجهت قوة من المفرزة إلى المكان، حيث تمكنت من توقيفه، وإلقاء القبص على 6 فتيات من جنسيّات مختلفة (لبنانيّة، سوريّة، وفلبينيّة).



بعد ذلك، انتقلت الدورية إلى المركز الثاني في مدينة زحلة، حيث أوقفت 8 فتيات من جنسيات لبنانية، فلبينية، تايلندية، وسورية، إضافةً إلى شخص آخر.



وبالتّحقيق مع مالك المركز (م. ك.)، اعترف بما نُسب إليه.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُودع المحضر مع الموقوفين والمضبوطات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.