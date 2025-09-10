سارق ومطلوب في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة

توافرت معطيات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشمال التابع لوحدة الشرطة القضائية حول إقدام أحد الأشخاص، بتاريخ 28-08-2025، على سرقة دراجة آلية في طرابلس - شارع المئتين، ولاذ بعدها بالفرار إلى منطقة عكار.



وبنتيجة المُتابعة التي قامت بها عناصر المكتب، تم تحديد هويته ومكان وجوده في عكار - مارتوما، وتم توقيفه بتاريخ 01-09-2025. وتبيّن أنّه يُدعى: ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني).



وبالتّحقيق معه، اعترف بسرقة الدراجة الآليّة، وأنّه قام ببيعها لشخصٍ مجهول الهويّة داخل مخيّم البدّاوي - المنكوبين، بسحب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وفي سياقٍ متّصل، أوقفت إحدى دوريات المكتب في محلة القبة - طرابلس، بالتاريخ ذاته، المدعو: ب. ش. (مواليد عام 1973، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وخلاصتي حكم بجرم سرقة كهرباء، وخلاصة حكم بجرم ضرب وإيذاء وحيازة أسلحة حربيّة، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم قتل ومحاولة قتل.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.