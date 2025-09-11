"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، وأن جهازها لمكافحة التهريب نفذ في هذا الإطار عمليات دهم في بعلبك وقب الياس في البقاع.



ولفتت في بيان، الى أن عمليات الدهم أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزور.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".







