العماد رودولف هيكل استقبل لودريان... وبحث في سبل دعم الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Magro.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة.