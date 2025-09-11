الأخبار
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...

أمن وقضاء
2025-09-11 | 10:10
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...
توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو د. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، وبحقّه 6 مذكرات توقيف بجرائم قتل، وسرقة، ونشل، وإطلاق نار.

وبتاريخ 28-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الليلكي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات الآليّة في العديد من مناطق الضاحية الجنوبية بين الليلكي وجسر الليلكي، والكفاءات والمريجة. وأضاف انه كان يقوم ببيعها داخل مخيم شاتيلا لأحد تجّار المخدرات، مقابل حصوله على كمية من المواد المخدّرة لتعاطيها.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف شريكه.

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More