تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه اعتبارًا من تاريخ الغد 13-9-2025، ولغاية 20-9-2025، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من قبل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، بأعمال تنظيف جدران نفق شكا، على مراحل عدّة، وفقًا للتّالي:



-بتاريخ 13-9-2025 لجهة اليسار من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 18:00

-بتاريخ 14-9-2025 لجهة اليسار من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 15-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 16-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 17-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 18-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 19-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00

-بتاريخ 20-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00



ولفتت المديية الى أن هذه الاعمال ستؤدّي إلى تضييق الطّريق، ومنع المرور على مسرب واحد فقط داخل النّفق، والإبقاء على مسربَين مفتوحَين أمام حركة السّير.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.