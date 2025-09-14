الأخبار
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
أمن وقضاء
2025-09-14 | 04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات، بعد كسر زجاجها في مناطق جبل لبنان. وآخرها بتاريخ 03-09-2025، حيث أقدم على سرقة حقيبة وجهاز محمول "LAPTOP"، من داخل إحدى السيّارات بعد كسر زجاجها في محلة الزلقا.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته، وهو المدعو إ. ف. (مواليد عام 1983، لبناني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.
بتاريخ 03-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة على متن دراجة آليّة نوع “سكاي ويف” لون أسود من دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ له لجهة قيامه بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق حبل لبنان، من بينها عملية السرقة المذكورة أعلاه في محلة الزلقا.
وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
وفي السياق، تمنّت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول…) داخل سيّاراتهم، لحمايتها من السّرقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
لبنان:
توفّر
السيارات
زجاجها...
أمن الدولة يواصل ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية
السابق
