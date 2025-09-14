عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ أوقفت مطلوب بجرمي سرقة وتأليف عصابة

أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليميّ المدعو:



- م. ح. (مواليد عام 1981، سوريّ الجنسية)، وهو مطلوب بموجب مذكرتَين عدليتَين بجرمي سرقة وتأليف عصابة، وفق ما أعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ.



واجتاز المدعو (ن. ع. / مواليد عام 1988، سوريّ الجنسية) الحاجز محاولًا الفرار من أمام العناصر، فتمّت مطاردته وتوقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب عدّة بلاغات ومذكّرات عدليّة بجرائم سرقة وتأليف عصابة مسلّحة وشراء مسروق.



وسُلّم الموقوفَين إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.