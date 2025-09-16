الأخبار
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

أمن وقضاء
2025-09-16 | 05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

أقدم مجهولون ملثّمون ومسلّحون بتاريخ 10-8-2025، على الدخول إلى منزل المدعو (ع. ر. خ. مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) الكائن في بناء في محلة دوحة الحص، بعد أن كبّلوا الناطور وقاموا بسرقة مصاغ ذهبية ومبلغ مالي من داخل الخزنة، وقاموا بخطفه وأخذوا هاتفه وهاتف زوجته واقتادوه إلى جهة مجهولة. بعدها، تواصل الخاطفين مع زوجته وطلبوا فدية مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي مقابل عدم قتل زوجها، بعدها خفّضوا المبلغ إلى 50 ألف ثم إلى 10 آلاف دولار، حيث التقت بهم في محلة خلدة وسلّمتهم مبلغ 9 آلاف دولار وخاتم ألماس بقيمة 1000 دولار، وقاموا بتسليمها المخطوف، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الخاطفين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من كشف هوية جميع المتورّطين بعملية الخطف ومن بينهم كل من:

- ا. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)
- ح. م. (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
- ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
- ع. ع. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) سائق الفان المُستَخدَم في عملية المراقبة.

وبتاريخ 21-08-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت القوة الخاصة في الشعبة الأخير في بلدة الحدت على متن الفان المذكور وتم ضبطه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة توجّهه برفقة الأول إلى محلة دوحة الحص بعد أن طلب منه مشاركتهم في عملية سرقة في المحلة، كونه يملك فان ويمكنهم نقل المسروقات على متنه. ولدى وصولهم إلى المبنى، ترجّل (ا. م.) وقام بعملية كشف للمكان وغادروا حينها، ليقوم أفراد العصابة لاحقًا بتنفيذ العملية من دون مشاركته.

وبتاريخ 04- 09- 2025 وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والمراقبة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن، أوقفت بنتيجتها الأول في محلة مزرعة يشوع على متن دراجة آلية نوع "سويت" تم ضبطها، وضبط بحوزته أدوات صناعية، والثاني والثالث في محلة طريق المطار.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا باشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة وخطف (ع. ر. خ.) حيث انتحلوا صفة أمنية ودخلوا الى المنزل بحجّة أن ناطور المبنى ينتمي لمنظمة داعش، وبعد أن فتّشوا المنزل وتبيّن لهم أن الخزنة لا يوجد بداخلها سوى مجوهرات، قاموا بخطف صاحب المنزل وطلبوا فدية من زوجته، وأنهم تقاسموا المبلغ فيما بينهم، وأن (ع. ع.) لم يشاركهم بعملية السرقة والخطف.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

عصابة

دوحة الحص

خطف

سرقة

