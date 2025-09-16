اصابة شاب بجروح في إطلاق نار في الضبية...

تعرض شاب من آل حبشي لإطلاق نار ليلا قي منطقة الضبية وتم نقله إلى المستشفى حيث سيخضع لعملية جراحية.



وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.