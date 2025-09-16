تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...

تمكنت إحدى دوريات مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 11-9-2025 وفي محلة عرمون من توقيف المدعو ه. أ. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)، وذلك على متن سيارة من نوع "نيسان سيني" تحمل لوحات عمومية، تبيّن أنه كان قد أقدم على سلبها بالقوّة.



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:



-كمية من مادة الماريجوانا

-عُلب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مواد مخدّرة

-أداة تُستخدم لتعاطي المخدّرات

-عدد من المحافظ التي تحتوي على أوراق ثبوتية



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سلب في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة.



وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على رقم الهاتف: 921115 – 05 أو 922173 – 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.