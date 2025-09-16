الأخبار
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أمن وقضاء
2025-09-16
0
min
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه "متابعةً لمهامها في رصد المخالفات الصحية، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية - مكتب المنية - الضنية بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٥، مركز تجميل في منطقة بحنين عائد إلى السوري (م. ح.)، حيث تبيّن أنّه يعمل من دون إذن مزاولة مهنة ومن دون ترخيص رسمي للمركز".
وأفادت في بيان، بأن الدورية ضبطت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى مواد تجميلية وحقن بوتوكس وجهاز بلازما.
وذكرت أنه تم توقيف صاحب المركز وإودع مع المضبوطات للجهات المعنية بناءً لإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن الدولة
مركز تجميل
بحنين
توقيف
