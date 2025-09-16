تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه أثناء اجتياز أحد المواطنين للمسلك الغربي من أوتوستراد زحلة – شتورا، عند الساعة 20:00 من تاريخ 24-08-2025، تعرّض لحادث صدم من سيارة نوع "BMW" لون أسود، مجهولة باقي المواصفات، وكانت تحمل لوحات مزوّرة. ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.



وقد تسبب الحادث بإصابة المواطن في وركه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث خضع لعملية جراحية، ولا يزال قيد العلاج.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممن لديهم أي معلومات عن الحادث أو عن السيارة أو سائقها، الاتصال بـمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 807063-08، 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في تقديم أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.