الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف شخص من أصحاب السوابق بعد إقدامه على سرقة دراجة آلية من الدورة

أمن وقضاء
2025-09-17 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف شخص من أصحاب السوابق بعد إقدامه على سرقة دراجة آلية من الدورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف شخص من أصحاب السوابق بعد إقدامه على سرقة دراجة آلية من الدورة

تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10-08-2025 مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بعملية سرقة دراجة آلية من مواطن في محلة الدورة.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يدعى و. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، تزوير، مخدّرات، وأسلحة.

وبنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الضم والفرز -طرابلس، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 12-09-2025 على متن دراجة آلية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.


أخبار لبنان

أمن وقضاء

أصحاب

السوابق

إقدامه

دراجة

الدورة

LBCI التالي
بلدية الغازية توقف شابًا سوريًا إثر تصرفات غير لائقة وتطلب مغادرته البلدة
توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-11

توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-20

بالجرم المشهود... توقيف مطلوب خلال محاولته سرقة درّاجة آلية في محلّة الحمراء

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-27

شعبة المعلومات توقف سارقين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:03

بلدية الغازية توقف شابًا سوريًا إثر تصرفات غير لائقة وتطلب مغادرته البلدة

LBCI
أمن وقضاء
04:07

توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
أمن وقضاء
02:10

أمن الدولة تحقق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي في مرفأ بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-22

إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار

LBCI
فنّ
2025-04-13

بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)

LBCI
اسرار
2025-09-15

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21

اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
06:02

النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
05:59

الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
04:42

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
أخبار دولية
01:32

البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

LBCI
أخبار لبنان
13:14

مقررات مجلس الوزراء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More