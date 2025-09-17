توقيف شخص من أصحاب السوابق بعد إقدامه على سرقة دراجة آلية من الدورة

تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10-08-2025 مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بعملية سرقة دراجة آلية من مواطن في محلة الدورة.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يدعى و. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، تزوير، مخدّرات، وأسلحة.



وبنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الضم والفرز -طرابلس، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 12-09-2025 على متن دراجة آلية.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.





