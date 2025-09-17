بلدية الغازية توقف شابًا سوريًا إثر تصرفات غير لائقة وتطلب مغادرته البلدة

أوقفت شرطة بلدية الغازية المدعو م.م (من الجنسية السورية، مواليد 2004)، المقيم في محلة الزنبيل – قرب الجبانة، وذلك بعد تلقيها شكاوى من قيامه بتصرفات غير لائقة تجاه عدد من الفتيات في محلة البشرون.



وبعد التحقيق معه، قررت البلدية إلزامه بمغادرة البلدة مساء اليوم، وأبلغت مشغليه بقرارها، منبهةً إلى عدم السماح له بالبقاء ضمن نطاقها الجغرافي.



ودعت البلدية المواطنين إلى التواصل معها في حال مشاهدته داخل البلدة بعد هذا التاريخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.