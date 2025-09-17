دورية من مديرية المخابرات ضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون، و٧٩ برميلًا من المواد… pic.twitter.com/dnf6bhZ8ij — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2025

ضبطت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون، و٧٩ برميلًا من المواد الكيميائية المعدَّة لتصنيع المخدرات، ضمن عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك.كما ضبطت عددًا من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية.وسُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة.