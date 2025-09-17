دورية من مديرية المخابرات ضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون، و٧٩ برميلًا من المواد… pic.twitter.com/dnf6bhZ8ij
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2025
