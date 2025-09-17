الأخبار
توقيف أحد المطلوبين الخطرين للقضاء بجرائم تأليف عصابة وسرقة
أمن وقضاء
2025-09-17
توقيف أحد المطلوبين الخطرين للقضاء بجرائم تأليف عصابة وسرقة
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة جلالا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)بحقه ملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة.
وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
