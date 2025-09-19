أمن الدولة توقف "الأسمر" بجرم الإتجار بالمخدرات

متابعةً لجهودها في ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة - مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة من توقيف اللبناني (م.ش.) الملقب بـ"الأسمر" بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨، وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم الإتجار بالمخدرات، وبحقه ٤٦ مذكرة توقيف غيابية.



وقد ضبطت بحوزته كميات من المواد والحبوب المخدرة، إضافةً إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.



وخلال التحقيق، إعترف بما نسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.