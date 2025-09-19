قوى الأمن: عملية خطف وهميّة في صيدا

أوقفت إحدى دوريّات شعبة المعلومات المدعو (م. و. مواليد عام 1994، لبنانيّ) في محلّة الأوّلي- صيدا، بتهمة خطف ابن عمّه (ع. و. مواليد عام 1989، لبنانيّ).



بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما اتّفقا وخطّطا لتنفيذ عمليّة الخطف، وفق ما أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة.



وأوضحت أنّ المخطوف عرض على الخاطف مبلغ 50 ألف دولار أميركيّ ليتظاهر أمام عائلته أنه قام بخطفه، بغية ابتزازهم.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً إشارة القضاء المختص.