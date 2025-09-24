تدابير سير من أمام مستشفى الرّوم حتّى مستشفى الجعيتاوي بسبب أعمال تعبيد

عطفًا على كتاب محافظ مدينة بيروت، باشرت إحدى الشّركات المُتعهّدة أعمال “برش الإسفلت” من أمام مستشفى الرّوم حتّى مُستشفى الجعيتاوي اعتبارًا من تاريخ اليوم 24-09-2025، ولغاية يوم الجمعة 26-09-2025وستتطّلب هذه الأعمال إزالة السيّارات المركونة على جوانب الطرقات، وهي ستتمّ على ثلاث مراحل كالتّالي:-من نزلة مستشفى الرّوم حتّى نزلة مستشفى الجعيتاوي – الرّميل-من نزلة مستشفى الجعيتاوي – الرّميل حتّى حديقة وليم حاوي-من حديقة وليم حاوي حتّى مُستشفى الجعيتاويوبعد الانتهاء من أعمال "برش الإسفلت"، سيتمّ تعبيد الطرقات المذكورة في نفس ترتيب المراحل اعتبارًا من يوم السّبت 27-09-2025، ولغاية يوم الأحد 28-09-2025.وسيتمّ منع مرور السّير يومي السّبت والأحد، وإخلاء الشّوارع من السيّارات.ويُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.