"اليونيفيل" للـLBCI: طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس

أعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس ولم يصب أحد بأذى.وأشارت أرديل للـLBCI، الى أن حفظة السلام قاموا بالتخلص من الذخائر المتفجرة بتأمين الجهاز وتحييده.ولفتت الى أن الطائرة بدون طيار، التي تم التأكد من أنها تخص الجيش الاسرائيلي، كانت مجهزة بكاميرا ولكنها لم تكن مسلحة.وقالت إن اليونيفيل تعتبر هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للقرار 1701 والسيادة اللبناني.