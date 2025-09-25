الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
أمن وقضاء
2025-09-25 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم، وأوقفت 8 أشخاص وفقا لما يلي:
- توقيف المواطن (خ.ف.) في منطقة سير الضنية – الضنية بجرم إطلاق النار.
- توقيف 6 مواطنين في بلدة بخعون – الضنية بجرم إطلاق النار وافتعال إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.توقيف المواطن (م.ل.) في منطقة عكار العتيقة – عكار بجرم إطلاق النار وإصابة شخص، وضبط في حوزته سلاح وذخائر حربية.
- دهم منازل مطلوبين في منطقة التبانة – طرابلس على أثر وقوع إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار، نتيجة خلافات شخصية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بما فيها عدد من الرمانات اليدوية.
وفي إطار رصد عمليات تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت مديرية المخابرات في بلدة يانوح - جبيل منزل المواطن (س.ا.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، وأسلحة وذخائر حربية.
كما دهمت المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (م.ح.) لتأليفة شبكة للاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
وخلال عملية الدهم، تعرض عناصر الجيش إلى إطلاق نار فردوا بالمثل من دون وقوع إصابات.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
ملاحقة
مخلين
بالأمن
ومتورطين
الاتجار
بالمخدرات
وتوقيف
أشخاص
كبيرة
الأسلحة
التالي
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
"اليونيفيل" للـLBCI: طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-28
الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة
أمن وقضاء
2025-06-28
الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة
0
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
0
أمن وقضاء
2025-07-21
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2025-07-21
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:51
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
أخبار لبنان
11:51
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
0
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
أمن وقضاء
02:11
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
أمن وقضاء
02:11
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:19
رئيس الوزراء العراقيّ: وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان وستصدره عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ
أخبار دولية
11:19
رئيس الوزراء العراقيّ: وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان وستصدره عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ
0
آخر الأخبار
2025-05-18
نواف سلام: أتمنى أن تكون نسبة التصويت عالية في بيروت فهذه فرصة لا يجب تفويتها
آخر الأخبار
2025-05-18
نواف سلام: أتمنى أن تكون نسبة التصويت عالية في بيروت فهذه فرصة لا يجب تفويتها
0
أخبار لبنان
2025-08-28
الدفاع المدني ينتشل جثة شخص قضى غرقًا قبالة شاطئ الزيتونة باي
أخبار لبنان
2025-08-28
الدفاع المدني ينتشل جثة شخص قضى غرقًا قبالة شاطئ الزيتونة باي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05
"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05
"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
0
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
0
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
2
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
5
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
6
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
7
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
8
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More