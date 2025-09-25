أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة

متابعة لجهودها المستمرة في حماية الصحة العامة، قامت مديرية البقاع الإقليمية في امن الدولة - مكتب البقاع الغربي بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥، بختم أحد معامل تصنيع المرتديلا في منطقة تعنايل بالشمع الأحمر، العائد للمدعو (م.م.) من الجنسية السورية، وذلك استنادا إلى نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على خمس فترات متباعدة، أثبتت عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة. وضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة، وأجري المقتضى القانوني في حقه بناء على إشارة القضاء المختص.