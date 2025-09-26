آخر تفاصيل قضية رياض سلامة...

ينتظر وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المحامي مارك حبقة لتسديد كفالة موكله نقدًا والبالغة 14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، على أن يخرج سلامة مبدئيا ً اليوم من مستشفى بحنس، بعد إتمام الاجراءات القانونية.



وكان القضاء قد وافق قبل شهر على إخلاء سبيل سلامة الموقوف منذ أكثر من عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار، وقبل أمس تخفيضها الى 14 مليون دولار.



