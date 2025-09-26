مداهمات في دار الواسعة... ومقتل مطلوب في العملية

نفذت قوة من الجيش اللبناني وبمؤازرة المخابرات مداهمات كبيرة في دار الواسعة بحثًا عن مطلوبين وممنوعات.وقد استعمل الجيش الطائرات للبحث والمراقبة.ولاحقًا، أفادت معلومات ميدانية أن أحد المطلوبين البارزين، ويدعى ح.ع. جعفر والملقب بالسبع، قتل في العملية.