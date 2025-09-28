الجيش: تمارين تدريبية في منطقة القاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 28 و30-9-2025 و1-10-2025 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.