رنا خليل غادرت ولم تعُد...

أمن وقضاء
2025-10-01 | 04:41
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة رنا وليد خليل (مواليد عام 2004، لبنانيّة)، التي غادرت حوالى السّاعة 07،00 من تاريخ 30-09-2025 منزل ذويها الكائن في الشّويفات قرب "تعاونيّة إدريس"، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه، علمًا أنها تعاني من اضّطرابات نفسيّة وعقليّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

غادرت

تعُد...

أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

ماريبيل أبو خليل خرجت ولم تَعُد...لمن يعرف عنها شيئًا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-07

قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-24

الهام خروز سيّدة فاقدة للذاكرة غادرت منزلها ولم تعُد...

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أمن وقضاء
07:26

جمارك مطار بيروت تضبط 10 كلغ من الكوكايين بحوزة مسافرة قادمة من أديس أبابا

LBCI
أمن وقضاء
07:25

حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما

LBCI
أمن وقضاء
05:57

أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية

LBCI
أخبار دولية
02:35

الجيش الإسرائيلي يعلن انه سيغلق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة

LBCI
رياضة
10:08

بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر

LBCI
آخر الأخبار
02:14

التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور ناشطة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
03:26

ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
آخر الأخبار
04:33

انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري

LBCI
أخبار دولية
14:32

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا

