أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أمن وقضاء
2025-10-01 | 05:57
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه "حرصًا منها على حماية المؤسسات العامة وصون المال العام، أجرت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الأولى، تحقيقا قضائيا مع الموظف (أ. خ.) في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد توافر معلومات عن تقاضيه مبالغ مالية لقاء تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه، وتقديم خدمات مختلفة.
وفي خلال التحقيق، اعترف باستيفاء مبالغ مالية وصلت إلى نحو 2,200 دولار من خمسة مواطنين، مقابل تسديد مستحقات مالية وتقديم خدمات غير قانونية.
وجرى استرجاع المبالغ كاملة وإعادتها إلى أصحابها.
وأُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة
مؤسسة
بيروت
لبنان
لتقاضي
مالية
