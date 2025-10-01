حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما

اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت نحو 16:00 من تاريخ 17-09-2025 وفي محلة مونو، بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية نوع "بارت" لون أحمر مركونة في المحلة، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى م. ح. (مواليد عام 2010، مكتوم القيد).



وفي الإطار عينه، نحو الساعة 2:00 من تاريخ 19-09-2025، أوقفت دورية من المفرزة في محلة الأونيسكو بالجرم المشهود، المدعو م. ب. (مواليد عام 1992، سوري الجنسية)، وهو يقوم بجرّ دراجة آلية لون اسود.



وبالتحقيق معه، اعترف بأنه أقدم على كسر مقود الدراجة وعمل على جرّها من محلة عائشة بكار.



وأودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.