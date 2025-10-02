قوى الأمن: منع المرور في شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساقية الجنزير لمدّة ثلاثة أيّام

أكّدت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لمصفاة مياه الأمطار في أوّل شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساحة ساقية الجنزير من جهة شارع رشيد كرامي.



وأوضحت أنّ الأعمال ستُقام، خلال مدّة ثلاثة أيّام كاملة، بِدءًا من صباح الجمعة 3-10-2025 ولغاية مساء الأحد 5-10-2025.



ولفتت إلى أنّ هذه الأشغال ستؤدّي إلى منع السّير كليًّا في الشّارع المذكور، وتحويله إلى الطّرقات الفرعيّة المجاورة.



وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخليّ وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.