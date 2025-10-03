فرق طوارىء بلدية صيدا تواصل تنظيف أقنية تصريف المياه والمجاري

تواصل فرق طوارىء وورش بلدية صيدا أعمال تنظيف وتعزيل أقنية تصريف المياه والمجاري كإجراء إحترازي منعًا لإنسدادها، وذلك مع اقتراب موسم الشتاء وهطول الأمطار .



وكانت فرق البلدية باشرت الشهر الفائت بهذه الأعمال إنفاذًا للتعاميم الصادرة للبلديات من وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة الجنوب بهذا الصدد، حيث تشمل هذه الأعمال تباعًا مختلف الشوارع والأحياء في المدينة.



وشددتت البلدية للمواطنين على "ضرورة احترام قواعد النظافة العامة وعدم رمي النفايات في الطريق او وضع أكياس النفايات خارج المستوعبات، لأن ذلك من أبرز أسباب إنسداد المجاري وعدم تصريف مياه الأمطار، ما يؤدي إلى أضرار جراء فيضانها وتجمع المياه في الشوارع وتسربها للمنازل والمؤسسات".