English
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
أمن وقضاء
2025-10-03 | 09:38
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
في إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها شعبة المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللّبنانية، وخصوصاً ضمن محافظة الشّمال، نفّذت دوريّات الشّعبة بتواريخ 23، 24 و25-9-2025 كمائن ومداهمات في أماكن وجود مطلوبين ومشبوهين، ضمن مدينة طرابلس، حيث أوقفت بنتيجتها ثلاثة عشر شخصاً، وهم كلٌّ من:
– ا. ط. (مواليد عام 1987، لبناني)، أوقِفَ في محلّة التّل – طرابلس، وضُبِطَ بحوزته ۱۲ حبّة مخدّرة نوع “ترامال”، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة سرقة وضرب.
– ج. ع. (مواليد عام 2006، لبناني) أوقف في محلّة وادي النّحلة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرائم أسلحة.
– ع. ي. (مواليد عام 1997، سوري) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن على متن “توك توك”، وضُبِطَ بحوزته سيجارة حشيشة ودفتر ورق لف سجائر وسكّين، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.
– ن. ا. (مواليد عام 1968، لبناني)، أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضبط بحوزته خمسة أكياس بداخلها مادّة السّالفيا وسيجارة حشيشة. وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة.
– و. ط. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)، أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم مخدّرات، وللاشتباه بتنفيذه عمليّة سلب بالاشتراك مع آخرين.
– و. ط. (مواليد عام 1977، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم تعاطي مخدّرات وترويجها.
– ج. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.
– خ. ش. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وضبط بحوزته مسدّس حربي من دون ترخيص، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.
– م. ج. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم أسلحة، وللاشتباه بتعاطيه المخدّرات.
– م. ت. (مواليد عام 1998، لبناني) أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَين عدليَّتَين بجرم مجامعة قاصر.
– ا. ن. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضُبِطَ بحوزته كيس بداخله 7 قطع من مادّة حشيشة الكيف.
– ي. أ. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة للاشتباه به بتسليم شخص آخر يدعى (ا. ن. مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) كميّة من المخدّرات.
– م. خ. (مواليد عام ٢٠٠٤، فلسطيني) أوقف في محلّة الجسر، لقيامه بسرقة درّاجة آليّة نوع سويت لون جردوني من محلّة خلدة.
وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الشمال
توقيف
شخصًا
أسلحة
ومخدرات
التالي
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"
أمن الدولة: 3 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في المية المية
السابق
0
أمن وقضاء
11:52
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
أمن وقضاء
11:52
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...
0
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
0
أمن وقضاء
07:50
علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا
أمن وقضاء
07:50
علي برو يتغيّب عن التحقيق في قضية صخرة الروشة… والنائب العام التمييزي يأمر باستدعائه مجددًا
0
أمن وقضاء
06:05
مراقبو الإقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوبًا: 5 محاضر ضبط في صيدا والتعمير والهلالية وعبرا
أمن وقضاء
06:05
مراقبو الإقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوبًا: 5 محاضر ضبط في صيدا والتعمير والهلالية وعبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
0
أخبار لبنان
2025-09-27
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
2025-09-27
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
0
فنّ
11:14
تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي
فنّ
11:14
تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
1
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
4
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
5
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
6
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
8
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
