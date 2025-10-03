الأخبار
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...

أمن وقضاء
2025-10-03 | 11:52
قوى الامن: ضبط مسلخَين غير شرعيّين للدواجن في الناعمة...

في إطار المكافحة المستمرّة لمختلف أنواع الجرائم من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن لإحدى دوريّات مخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي، أثناء كشفها على محلّات بيع الدواجن ضمن نطاقها قيام كلّ من – م. م. (مواليد عام 1968، لبناني) بفتح مسلخ دجاج في محلّة الناعمة، داخل قطعة أرض مصوّنة بألواح التوتياء، تعود له، من دون أيّ مستند قانوني يصرّح له بممارسة هذا العمل، وأ. ك. (مواليد عام 1980، لبناني) باستئجار محلّ في المحلّة ذاتها، وفتحه مسلخ دجاج من دون حيازته أيّ مستند قانوني يصرّح له بمزاولة هذا النشاط.

وبعد مراجعة القضاء المختص، تمّ استدعاء المعنيّين، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، ثم جرى ختم المحلّين بالشّمع الأحمر.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الامن:

مسلخَين

شرعيّين

للدواجن

الناعمة...

