العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين

عثر على جثة رجل في العقد الخامس من العمر تحت جسر الهوم سيتي المعاملتين، وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.