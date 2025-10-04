توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية ومصادرة كمية منها

أوقفت دوريّتان من مديرية المخابرات على طريق اللبوة عرسال – بعلبك المواطن (خ.ح.)، وفي منطقة الفنار – المتن السوري (ا.ر.) لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية وصادرت كمية منها.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.