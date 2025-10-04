إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بناء على إشارة القضاء، صورة المواطن إيلي نقولا جاك، مواليد 1956 الذي نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى أوتيل ديو بتاريخ اليوم، بسبب تعرّضه لأزمة قلبية حادّة حيث كان جالسًا في ساحة ساسين الأشرفية.



لمن يتعرّف إليه أو يعرف أحدا من ذويه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية على رقم الهاتف 328094 - 01.