كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن شخص يقوم بترويج المخدرات في محلة النهر - الدخولية، ويُدعى

س. ح. (مواليد عام 1994، لبناني).



وبتاريخ 17-09-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ رصده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه بكمين مُحكم على متن سيّارة لون فضّي.



وبتفتيشه والسيّارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج ومقسمة على الشكل التالي:

- ثلاثة وخمسين كيسا من النايلون الشفاف يحتوي كلّ منها حوالى نصف غرام من مادة السالفيا

- عشرين حبة مخدرة

- لفافة تحتوي على مادة السالفيا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.