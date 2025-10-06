الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي

بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم