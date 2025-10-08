منتحل صفات رسمية… هل من وقع ضحية أعماله؟

أوقفت مديرية البقاع الإقليمية - مكتب البقاع الغربي في أمن الدولة المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفة رسمية.



واعترف خلال التحقيق بانتحاله صفة موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية لإيهام ضحاياه بتأمين وظائف، وادعائه امتلاك علاقات داخل مؤسسة "القرض الحسن" لتأمين قروض مالية لقاء مبالغ نقدية، كما ادعى قدرته على تأمين بطاقات صحية من الصندوق التعاضدي في بعلبك. واعترف أيضًا بانتحاله صفة امرأة لابتزاز رجال عبر عقود زواج متعة وهمية، وبتدخله كوسيط في معاملات داخل سرايا وقصر العدل في زحلة.



وبناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، عممت المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف (م. س.)، ودعت كل من وقع ضحية احتياله الحضور الى مكتب البقاع الغربي - سرايا صغبين للإدلاء بإفادته.