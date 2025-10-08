عملية نوعية لمفرزة إستقصاء جبل لبنان في تحويطة الغدير: سقوط شبكة تغرق الضاحية وخلدة والدورة بالمخدرات والأسلحة

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بتجارة المخدرات والأسلحة في محلة تحويطة الغدير، كما تبين أن هذه الشبكة تعتمد مركزها في تحويطة الغدير كنقطة توزيع أساسية للمخدرات إلى المروجين في مناطق الضاحية الجنوبية، خلدة، والدورة.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من تنفيذ كمين محكم، أسفر عن توقيف أفراد الشبكة الأربعة داخل المنطقة المذكورة، أثناء تنقلهم على متن سيارتين:

سيارة من نوع "كيا" لون بني

سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا راف 4" لون أبيض



وهم كل من:

ي. ز. (مواليد 1968، لبناني)

م. ز. (مواليد 1986، لبناني)

ع. ز. (مواليد 1994، لبناني)

م. د. (مواليد 1992، لبناني).



كما تبين ان الثاني مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرائم نقل أسلحة وذخائر حربية، تهديد ومقاومة رجال السلطة.



وبتفتيشهم، تم العثور بحوزتهم على:

/396/ علبة بلاستيكية تحتوي على كميات من المواد المخدرة موضبة وجاهزة للتوزيع

/6/ أسلحة حربية و/4/ بندقيات صيد من أنواع مختلفة

/7/ هواتف خلوية

مبلغ /4700/ دولار أميركي.



وسلم الموقوفون والمضبوطات إلى الجهات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة.