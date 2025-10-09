أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعة لجهودها المستمرة في ملاحقة المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية بعلبك - الهرمل في أمن الدولة، السوري (ر. ص.) لإطلاقه النار بالاشتراك مع المدعو (أ. م.) وآخرين، على أحد حواجز الجيش اللبناني في بلدة دورس بتاريخ 13/7/2020، مما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص".