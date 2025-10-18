تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال إصلاح بلاط البازلت المتضرّر في شارع الأوزاعي الممتدّ من البربير إلى مخفر البسطة، وذلك على عدّة مراحل ابتداء من الساعة 7.00 من تاريخ 19-10-2025.



لذلك سيتمّ قطع الطريق المذكور بشكل كلّي أو جزئي، وفق طبيعة العمل ومراحله إلى حين الانتهاء.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.