أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "تمرينا عسكريا واسعا يبدأ اليوم في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية. وخلال التمرين ستسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم "أعمال محاكاة للعدو" ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن".

وأشار الى أنه تم "التخطيط للتمرين مسبقًا في اطار خطة التدريبات السنوية للعام 2025".