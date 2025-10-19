محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر

أقدم مجهولان، فجر تاريخ 19-08-2025 وفي محلة عاليه، على محاولة الدخول إلى مبنى عائد للمدعو (م. ف.، مواليد عام 1976، فلسطيني الجنسية) بقصد السرقة. وقد تنبّه الأخير لوجودهما فصرخ نحوهما، عندها أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاهه من مسدس حربي من دون أن يصيبه، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع "رابيد" لون أبيض، مجهولة باقي المواصفات.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما.



ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه بهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني).



وبتاريخ 27-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة شتورا، على متن الـ"رابيد" المستخدم في عملية السرقة، حيث جرى ضبط المركبة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع شخص آخر، على محاولة سرقة دراجة آلية من أمام المبنى المذكور في عاليه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد أن كشف صاحب الدراجة أمرهما. عندها، أقدم شريكه على إطلاق النار من مسدس حربي، وفرّا من المكان.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما العمل مستمرّ لتوقيف شريكه.