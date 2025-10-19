الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عزة- النبطية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 19 /10 /2025، ما بين الساعة 17.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عزة – النبطية" .